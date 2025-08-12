Новости промышленности

Москва пополнила парк электробусов 85 новыми машинами КАМАЗ

17:09, 12.08.2025

Новые электробусы можно встретить на 11 маршрутах города

Фото: Динар Фатыхов

Мосгортранс получил 85 новых электробусов российского производства КАМАЗ-52222 поколения А5, которые уже вышли на экологичные маршруты столицы. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Новые электробусы можно встретить на 11 маршрутах города. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, современный экологичный транспорт способствует снижению выбросов в окружающую среду.

В период с 2025 по 2027 годы планируется поставка еще 1 100 электробусов в Москву.

ПАО «КАМАЗ» поставит десять новых низкопольных троллейбусов КАМАЗ-62825 в Йошкар-Олу до конца октября 2025 года.

Рената Валеева

