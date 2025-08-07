Новости общества

КАМАЗ обновит троллейбусный парк Йошкар-Олы

10:45, 07.08.2025

Десять новых низкопольных троллейбусов поступят в Йошкар-Олу до конца октября 2025 года

Фото: предоставлено ПАО "КАМАЗ"

ПАО «КАМАЗ» поставит десять новых низкопольных троллейбусов КАМАЗ-62825 в Йошкар-Олу до конца октября 2025 года. Поставщиком выступит ООО «Транспортный центр», официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в регионе, сообщили в пресс-службе компании.

— Закупка новых современных троллейбусов поможет повысить безопасность и комфорт пассажиров, будет способствовать созданию новых востребованных маршрутов, — отметил глава республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Ранее в рамках тестовой эксплуатации троллейбус КАМАЗ-62825 проехал около 8 тыс. км по маршрутам Йошкар-Олы, получив высокую оценку от эксплуатирующей организации и пассажиров.

предоставлено ПАО "КАМАЗ"

Особенностью новой модели является наличие накопителей энергии, позволяющих троллейбусу автономно преодолевать расстояние до 30 километров. Это особенно актуально для обслуживания новых районов города, где отсутствует контактная сеть.

Низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825 оснащен тормозами с антиблокировочной системой, светодиодными фарами, системой кондиционирования салона и кабины водителя, а также электронной системой информирования пассажиров. В салоне предусмотрено 34 места для сидения и три откидных кресла, а общая пассажировместимость составляет до 90 человек. Транспорт полностью соответствует требованиям программы «Доступная среда», обеспечивая комфорт и удобство для всех категорий пассажиров.

В Набережных Челнах в ближайшее время планируется масштабное обновление автобусного парка. Город закупит 80 новых автобусов большой вместимости.

Рената Валеева

