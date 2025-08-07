КАМАЗ обновит троллейбусный парк Йошкар-Олы

Десять новых низкопольных троллейбусов поступят в Йошкар-Олу до конца октября 2025 года

ПАО «КАМАЗ» поставит десять новых низкопольных троллейбусов КАМАЗ-62825 в Йошкар-Олу до конца октября 2025 года. Поставщиком выступит ООО «Транспортный центр», официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в регионе, сообщили в пресс-службе компании.



— Закупка новых современных троллейбусов поможет повысить безопасность и комфорт пассажиров, будет способствовать созданию новых востребованных маршрутов, — отметил глава республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Ранее в рамках тестовой эксплуатации троллейбус КАМАЗ-62825 проехал около 8 тыс. км по маршрутам Йошкар-Олы, получив высокую оценку от эксплуатирующей организации и пассажиров.

Особенностью новой модели является наличие накопителей энергии, позволяющих троллейбусу автономно преодолевать расстояние до 30 километров. Это особенно актуально для обслуживания новых районов города, где отсутствует контактная сеть.

Низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825 оснащен тормозами с антиблокировочной системой, светодиодными фарами, системой кондиционирования салона и кабины водителя, а также электронной системой информирования пассажиров. В салоне предусмотрено 34 места для сидения и три откидных кресла, а общая пассажировместимость составляет до 90 человек. Транспорт полностью соответствует требованиям программы «Доступная среда», обеспечивая комфорт и удобство для всех категорий пассажиров.

Рената Валеева