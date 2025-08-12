Депутаты хотят снизить пенсионный возраст для родителей двух и более детей

За двоих детей его снизят на один год, за четверых — на пять лет

Фото: Татьяна Демина

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением снизить пенсионный возраст для родителей, воспитывающих двух и более детей. Об этом сообщает РИА «Новости».



Предлагается установить систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости, снижая общеустановленный пенсионный возраст в зависимости от количества воспитанных детей:

на один год — за двоих детей;

на три года — за троих детей;

на пять лет — за четырех и более детей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сегодня многодетные мамы могут досрочно выходить на пенсию, но для этого им нужно наработать определенный трудовой стаж и накопить пенсионные баллы. Например, при рождении троих детей, чтобы выйти на три года раньше, женщине нужно проработать 11,5 года, — пояснил Сергей Миронов.

По его мнению, предлагаемая мера станет «инвестицией в демографическое и экономическое будущее» России.



Напомним, что средний размер пенсий женщин в России впервые за десять лет стал выше, чем у мужчин. По данным Росстата на 1 января 2025 года, женщины получают в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

Рената Валеева