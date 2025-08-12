Новости общества

Администрация Челнов преждевременно опубликовала инструкцию по интеграции «Госуслуг» в MAX

15:25, 12.08.2025

Новость была размещена на сайте города сегодня утром

Администрация Челнов преждевременно опубликовала инструкцию по интеграции «Госуслуг» в MAX
Фото: пресс-служба ВКонтакте

Администрация Набережных Челнов опубликовала на своем сайте инструкцию по подключению «Госуслуг» в мессенджере MAX. Однако в самом приложении MAX подобный функционал еще не реализован, пишет «Осторожно, новости».

Новость под названием «Как получить госуслуги через мессенджер MAX: пошаговая инструкция» была размещена на сайте города сегодня утром. В ней утверждалось, что в мессенджере уже доступно получение государственных и муниципальных услуг благодаря интеграции с платформой «Госуслуги». Инструкция подробно описывала, как найти раздел «Услуги» в приложении MAX, выбрать нужную категорию услуг, заполнить заявку и приложить необходимые документы.

Однако, судя по всему, публикация была преждевременной. Интеграция «Госуслуг» в мессенджере MAX сейчас находится на стадии тестирования. Как сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, официальный релиз этого функционала запланирован лишь через несколько недель.

Ранее пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова сообщила, что мэрия не планирует переходить в мессенджер MAX как на основную площадку для официальных коммуникаций.

Рената Валеева

