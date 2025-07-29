Мэрия Челнов рассказала, будет ли переходить в мессенджер Мах

Для предоставления ответов гражданам используются системы «Народный контроль», «Инцидент-менеджмент», ПОС и другие

Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова сообщила о текущей стратегии коммуникации городской администрации. В интервью «Реальному времени» она отметила, что мэрия не планирует переходить в мессенджер MAX в качестве основной площадки для официальных коммуникаций.

— Для предоставления ответов гражданам, так называемых официальных коммуникаций, используются системы «Народный контроль», «Инцидент менеджмент», ПОС, каналы в социальных сетях, а также электронный документооборот, — заявила Мухаметзянова.

Отвечая на вопрос о будущем существующих площадок в Telegram и в сети «ВКонтакте», пресс-секретарь пояснила, что, учитывая отсутствие возможности создания публичных каналов в MAX, каналы коммуникации, созданные управлением информационной политики и по PR, продолжают функционировать, обеспечивая жителей ответами на интересующие их вопросы.

Реальное время / realnoevremya.ru

В отношении использования зарубежных мессенджеров для рабочих вопросов Мухаметзянова подчеркнула, что все рабочие вопросы решаются через электронный документооборот, а также в ходе совещаний, рабочих встреч, звонков.

— Мессенджер WhatsApp в обсуждении рабочих вопросов не используется, — отметила она, исключив возможность применения каких-либо санкций за использование зарубежных мессенджеров для подобных целей.

Рената Валеева