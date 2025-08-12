Махеев получил 45,5% сети дискаунтеров «Находка»

Его доля оценивается максимум в 7 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ»

Соучредитель АО «Эссен Продакшн АГ», выпускающего соусы под брендом «Махеевъ» и кондитерские изделия фабрики ESSEN, Вадим Махеев получил 45,5% сети дискаунтеров «Находка». Она развивается в основном в Поволжье. Доля Махеева оценивается максимум в 7 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Сделка состоялась 7 августа — тогда Вадим Махеев получил 45,5% в ООО «Табыш», которое управляет «Находкой». Ранее аналогичная доля принадлежала Надежде Ереминой. Как следует из данных СПАРК, еще 54,5% по-прежнему владеет Екатерина Капустина.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, перешедшая Вадиму Махееву доля может оцениваться в 6—7 млрд руб. Однако другой эксперт «Ъ» среди инвестбанкиров уверен, что она не превышает 4,2 млрд.

Галия Гарифуллина