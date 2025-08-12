Главгосэкспертиза одобрила проект фабрики катализаторов в Казани

Завершение строительства и запуск производства ожидается в 2027 году

Фото: Адель Гайнуллин

Главгосэкспертиза России одобрила проект второй производственной линии фабрики катализаторов, которая появится в Казани рядом с «Казаньоргсинтезом». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь объекта составит более 19 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено создание внутрицеховой эстакады, наружных установок приема и осушки растворителей, а также циркуляции и захолаживания сырьевых компонентов. Комплекс будет включать в себя здание приготовления катализатора, наружные установки приема компонентов для создания катализатора, сырья и налива углеводородов.



Напомним, в июне в Казани началось строительство первой и крупнейшей в России и странах СНГ катализаторной фабрики СИБУРа, которая будет выпускать все типы катализаторов полимеризации для производства полиэтилена и полипропилена. Это обеспечит технологическую независимость производства базовых полимеров в России и создаст возможности для поставок катализаторов в близлежащие регионы. Планируется запуск шести технологических линий, включая производство хромовых и металлоценовых катализаторов. Завершение строительства и запуск производства ожидается в 2027 году.

Адель Гайнуллин

Денис Петров