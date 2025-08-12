В первом полугодии пассажиропоток на водном транспорте в Татарстане увеличился на 13%

Число пассажиров составило 112,2 тыс. человек против 97,6 тыс. в 2024-м

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025-го пассажиропоток на водном транспорте в Татарстане увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пассажиров составило 112,2 тыс. человек против 97,6 тыс. в 2024-м. Такие цифры озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов, передает ТАСС.

Отмечается, что также растет популярность коммерческих рейсов. Число перевозок увеличилось с 20,3 тыс. человек за первое полугодие 2024 года до 53,8 тыс. в 2025-м.

Инна Серова / realnoevremya.ru

— Некоммерческие рейсы у нас растут кратно — очень много пошло туристов на наши реки. Мы готовы их встречать, поэтому мы организовали компанию «Флот Республики Татарстан», <…> задача ее — организовать пассажирские перевозки. Мы начинали с девяти судов, сегодня уже у нас в работе 19 крупных судов, — сообщил Фарит Ханифов.

За шесть месяцев 2025 года было организовано более 1,7 тыс. судозаходов. «Здесь мы считаем судозаходы по реке Волге, Каме, большие четырехпалубные теплоходы туристического класса, туристического направления», — добавил министр.

Напомним, Министерство транспорта России согласилось пересмотреть механизм субсидирования пассажирских речных перевозок в рамках проекта «Речные магистрали». Власти решили производить расчет компенсационных субсидий из расчета на каждого перевезенного пассажира, а не от 60%-го уровня загрузки речного судна, как было во время навигации 2024 года.

Галия Гарифуллина