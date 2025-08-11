Трамп отложил введение новых пошлин на китайский импорт на 90 дней

Вероятно, решение связано с продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

— Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней, — говорится в сообщении.

Решение было принято в последний момент, всего за несколько часов до окончания предыдущей паузы на повышение пошлин против КНР, введенной ранее главой Белого дома. Причины данного решения не уточняются, однако, вероятно, оно связано с продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем и стремлением избежать эскалации торговой войны.

Вашингтон ранее угрожал ввести 100-процентные пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Рената Валеева