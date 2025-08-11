Новости общества

Трамп отложил введение новых пошлин на китайский импорт на 90 дней

21:59, 11.08.2025

Вероятно, решение связано с продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем

Фото: скриншот видео China-U.S.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

— Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней, — говорится в сообщении.

Решение было принято в последний момент, всего за несколько часов до окончания предыдущей паузы на повышение пошлин против КНР, введенной ранее главой Белого дома. Причины данного решения не уточняются, однако, вероятно, оно связано с продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем и стремлением избежать эскалации торговой войны.

Вашингтон ранее угрожал ввести 100-процентные пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Рената Валеева

