США могут ввести вторичные санкции против России в пятницу

20:12, 06.08.2025

Вашингтон ранее угрожал ввести 100-процентные пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих российскую нефть

Фото: Caleb Perez на Unsplash

Согласно информации агентства Reuters, США планируют ввести вторичные санкции против России в пятницу. Это заявление сделано представителем Белого дома.

Вашингтон ранее угрожал ввести 100-процентные пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Президент Дональд Трамп выразил сомнения в том, что эти меры смогут оказать значительное влияние на Россию.

Накануне Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии за закупки нефти из России.

В ответ на угрозу санкций российские власти заявили о своей способности справиться с давлением Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия уже выработала «иммунитет» к санкциям, которые начали действовать несколько лет назад и продолжают усиливаться.

Напомним, что сегодня в Кремле прошла встреча президента Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, на которой основное внимание было уделено украинскому кризису. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждались также перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.

Анастасия Фартыгина

