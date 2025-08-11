Голкипер «Ак Барса» Михаил Бердин признался в любви к Казани и эчпочмакам

Он рассказал, что приезжал в Казань болеть за «Ак Барс», когда вылетал «Салават Юлаев»

Фото: Реальное время

Новичок «Ак Барса», голкипер Михаил Бердин, во время презентации новых игроков команды в парке «Черное озеро», рассказал о своих теплых чувствах к Казани.

Отвечая на вопрос о первых впечатлениях от города, Бердин отметил:

— В Казани я точно не впервые, приезжаю сюда на отдых каждое лето. Я по-своему люблю Казань. Вообще, я сам родом из Уфы, и вот, когда «Салават Юлаев» вылетал в плей-офф, я прилетал в Казань поболеть за «Ак Барс».

В перечислении достоинств столицы Татарстана, Михаил выделил:

— В городе мне нравятся его культура, дисциплина, порядок и треугольники с гусем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне Михаил Бердин выступал за омский «Авангард», где в 11 матчах одержал семь побед, отражая 92,9% бросков при коэффициенте надежности 1,87. Всего в КХЛ Бердин провел 94 матча, одержав 33 победы при 91,3% отраженных бросков. Теперь, пополнив ряды «Ак Барса», вратарь надеется внести свой вклад в успехи казанской команды и покорить сердца местных болельщиков не только своей надежной игрой, но и любовью к городу и его кулинарным изыскам.

Рената Валеева