«Ак Барс» усилил вратарскую линию Михаилом Бердиным

В прошедшем сезоне КХЛ Бердин провел 11 матчей за омский «Авангард»

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании однолетнего контракта с 27-летним вратарем Михаилом Бердиным. В прошлом сезоне голкипер выступал за омский «Авангард», где в 11 матчах одержал семь побед, отражая 92,9% бросков при коэффициенте надежности 1,87, сообщили в пресс-службе.

Всего в КХЛ Бердин провел 94 матча, одержав 33 победы при 91,3% отраженных бросков. Имеет опыт игры в АХЛ, где в 132 матчах одержал 66 побед и восемь раз сыграл «на ноль».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание:

— Мы не сразу решили вопрос по вратарям, потому что рассматривали разные варианты. Но всегда понимали, что идти в сезон только с двумя вратарями — большой риск. Особенно когда случаются ситуации, как в матче против «Нефтяника»: один неудачный эпизод — и можно остаться совсем с одним голкипером.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Валиуллин также отметил, что «Ак Барс» сохраняет интерес к Артуру Ахтямову и Амиру Мифтахову, следя за их ситуацией в тренировочных лагерях клубов НХЛ, и готов рассмотреть их возвращение в команду в случае необходимости.

— Сейчас у нас три хороших вратаря, каждый из которых может вырасти благодаря совместной работе, — заключил Валиуллин.

Рената Валеева