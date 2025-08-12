Число подписчиков Storytel выросло до 2,55 млн

Выручка за второй квартал 2025 года составила 87,4 млн долларов

Шведская компания Storytel, которая специализируется на стриминге электронных и аудиокниг, отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2025 года. За этот период выручка достигла 958 млн шведских крон, что эквивалентно примерно 87,4 млн долларов. Это на 4% больше по сравнению со вторым кварталом 2024 года. С учетом валютных колебаний рост выручки составил 8%.

Операционная прибыль компании выросла на 75% и достигла 7,5 млн долларов. Показатель EBITDA увеличился на 46% и составил 14,7 млн долларов. Скорректированная маржа EBITDA повысилась с 13,9% до 17,0%. Прибыль на акцию составила 5 центов, что выше 3 центов за тот же период прошлого года, но ниже прогнозов аналитиков.

Число платных подписчиков выросло на 11% за год и достигло около 2,546 млн человек. В северных странах рост подписной базы составил 7%, что добавило более 80 тыс. новых подписчиков. На остальных основных рынках рост составил 18%, увеличив число платных подписок на 35 тыс. за квартал. Средний доход на пользователя снизился на 8%, до 10,60 доллара, при этом около 0,55 доллара снижения связано с изменениями валютных курсов.

Деятельность издательского подразделения показала рост доходов на 14% за год. В первом квартале 2025 года компания приобрела шведское издательство Bokfabriken, что принесло 10,6 млн крон (около 1 млн долларов) в квартальную выручку. В отчете отмечены улучшения на платформе, среди которых усовершенствованный интерфейс для чтения внутри приложения, внедрение пространственного звука Dolby Atmos для будущих оригинальных аудиокниг Storytel, а также запуск нового цифрового издательства Norstedts Spektra.

По мнению экспертов, рост подписной базы и операционной прибыли свидетельствует о стабильном спросе на электронные и аудиокниги, а внедрение новых технологий и расширение издательского портфеля создают условия для дальнейшего развития платформы. Руководство компании подчеркнуло, что высокие показатели EBITDA и денежного потока позволяют инвестировать в долгосрочный рост и новые проекты. Генеральный директор Storytel заявила, что результаты за квартал отражают успешное сочетание роста аудитории и повышения эффективности бизнеса.

Екатерина Петрова