Гатиятулин тремя словами охарактеризовал «Ак Барс»

19:50, 11.08.2025

Он выделил сплоченность команды

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

В преддверии нового сезона КХЛ игроки и главный тренер казанского «Ак Барса» поделились впечатлениями о команде, описав ее тремя словами.

  • Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин выделил сплоченность, характер и целеустремленность.
  • Нападающий Михаил Фисенко охарактеризовал команду как неуступчивую, быструю и боевую.
  • Вратарь Михаил Бердин назвал «Ак Барс» амбициозным, сплоченным и трудолюбивым.
ХК "Ак Барс"
  • Нападающий Брендон Байро использовал слова «соревновательная», «трудолюбивая» и «веселая».
  • Защитник Алексей Марченко отметил трудолюбие, сплоченность и быстроту команды.
  • Защитник Уайатт Калинюк назвал «Ак Барс» дисциплинированным, скоростным и мастеровитым.

Напомним, 14 августа «Ак Барс» проведет товарищеский матч в Казани против нижнекамского «Нефтехимика». Ранее, 6 августа, «Ак Барс» одержал победу над «Нефтяником» со счетом 4:3.

Рената Валеева

