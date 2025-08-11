Гатиятулин тремя словами охарактеризовал «Ак Барс»
Он выделил сплоченность команды
В преддверии нового сезона КХЛ игроки и главный тренер казанского «Ак Барса» поделились впечатлениями о команде, описав ее тремя словами.
- Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин выделил сплоченность, характер и целеустремленность.
- Нападающий Михаил Фисенко охарактеризовал команду как неуступчивую, быструю и боевую.
- Вратарь Михаил Бердин назвал «Ак Барс» амбициозным, сплоченным и трудолюбивым.
- Нападающий Брендон Байро использовал слова «соревновательная», «трудолюбивая» и «веселая».
- Защитник Алексей Марченко отметил трудолюбие, сплоченность и быстроту команды.
- Защитник Уайатт Калинюк назвал «Ак Барс» дисциплинированным, скоростным и мастеровитым.
Напомним, 14 августа «Ак Барс» проведет товарищеский матч в Казани против нижнекамского «Нефтехимика». Ранее, 6 августа, «Ак Барс» одержал победу над «Нефтяником» со счетом 4:3.
