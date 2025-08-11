Турпоток в Узбекистан вырос на 50%, лидируют туристы из России

Фото: Динар Фатыхов

Иностранный туристический поток в Узбекистан в январе — июне 2025 года увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Национального комитета по статистике.

За первые шесть месяцев года Узбекистан посетили 783,7 тысячи иностранных граждан с туристическими целями, что на 255,1 тысячи человек, или на 48,3%, больше, чем за тот же период 2024 года.

Лидером по числу прибывших туристов стала Россия — 166,6 тысячи человек. За ней следуют Туркменистан (123 тысячи) и Казахстан (77,7 тысячи).

В первую десятку стран по количеству туристов, посетивших Узбекистан, также вошли Киргизия (71,6 тысячи), Таджикистан (49,1 тысячи), Китай (39,1 тысячи), Турция (29,3 тысячи), Индия (22 тысячи), Италия (18,6 тысячи) и Южная Корея (14,9 тысячи).

Вплотную к топ-10 подобрались Германия (14,7 тысячи туристов) и США (13,2 тысячи туристов).

Стоит отметить, что в 2024 году Узбекистан принял 873 тысячи российских туристов, заняв четвертое место по турпотоку после Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Рената Валеева