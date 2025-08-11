Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 12 августа

18:32, 11.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 12 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар упал на 0,11 рубля, юань — на 0,02 рубля, а евро подорожал на 0,07 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,67 рубля;
  • евро — 92,95 рубля;
  • юань — 11,05 рубля.
Рената Валеева

