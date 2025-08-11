Банк России опубликовал курс валют на вторник, 12 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 12 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар упал на 0,11 рубля, юань — на 0,02 рубля, а евро подорожал на 0,07 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,67 рубля;
- евро — 92,95 рубля;
- юань — 11,05 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».