Охранник аэропорта отделался штрафом за оставление работы: пока его не было, террористы подожгли вертолет

11 сентября 2024 года, находясь на дежурстве, охранник самовольно покинул рабочее место

Вынесен приговор 52-летнему сотруднику охранного предприятия, отвечавшему за обеспечение транспортной безопасности в аэропорту Ноябрьска: его действия привели к теракту. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Об этом пишет пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Следствием и судом установлено, что 11 сентября 2024 года, находясь на дежурстве, охранник самовольно покинул рабочее место, не обеспечив круглосуточное наблюдение за воздушными судами, базирующимися в аэропорту.

Воспользовавшись отсутствием охраны, группа несовершеннолетних, действовавших по заказу спецслужб Украины, проникла на территорию перрона и подожгла вертолет МИ-8 с использованием бутылок с бензином. За совершение теракта им было обещано денежное вознаграждение в размере 4 млн рублей. Ущерб, причиненный собственнику вертолета, составил более 59 млн рублей.

Суд признал бывшего охранника виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и назначил ему наказание в виде штрафа.

Рената Валеева