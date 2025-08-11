В Казани ограничат продажу алкоголя в центре города из-за матча «Рубина» и «Спартака»

Его нельзя будет приобрести в магазинах, расположенных на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми и др.

Фото: Реальное время

В субботу, 23 августа, в центре Казани и в районе стадиона «Ак Барс Арена» будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения связаны с проведением в столице Татарстана матча РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». Постановление об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Меры приняты «в целях обеспечения безопасности при проведении в Казани футбольного матча РПЛ».

Согласно документу, алкоголь нельзя будет приобрести в магазинах, расположенных на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение сделано для продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

Зона ограничения продажи алкоголя также распространяются на территорию вокруг стадиона «Ак Барс Арена»: на проспекте Амирхана, от Сибгата Хакима до Чистопольской, на улице Чистопольской до Адоратского, на улице Адоратского до Академика Лаврентьева, на улице Академика Лаврентьева вдоль дворов до Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста третьей транспортной дамбы (включая магазин «Мегастрой») до улицы Троицкий Лес, на самой улице Троицкий Лес и далее вдоль акватории Казанки до улицы Фатыха Амирхана.

Матч между «Рубином» и «Спартаком» начнется в 14.00.

В связи с проведением фестиваля «Новая волна» в Казани в день матча футбольного клуба «Рубин» вводятся изменения в работе парковочного пространства у стадиона «Ак Барс Арена».

Рената Валеева