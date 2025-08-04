В Казани изменены правила парковки в день матча «Рубина» из-за фестиваля «Новая волна»
Парковка Р9 в день матча работать не будет
В связи с проведением фестиваля «Новая волна» в Казани в день матча футбольного клуба «Рубин» произойдут изменения в работе парковочного пространства у стадиона «Ак Барс Арена». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Парковка Р9 в день матча работать не будет.
Для болельщиков будут доступны бесплатные парковки:
- Р2 — для владельцев абонементов на сектора 106 и 107;
- Р5, Р7 — общие парковки.
В случае заполнения указанных парковок «Рубин» рекомендует использовать дополнительные парковки:
- Дворца водных видов спорта (Сибгата Хакима, 70);
- «МБ-Ирбис» (Хусаина Ямашева, 112б).
Также в пресс-службе клуба сообщили, что будет усилена работа общественного транспорта по маршрутам, ведущим к стадиону.
Матч 5-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 23 августа.
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