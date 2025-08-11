Сроки рассмотрения заявлений на маткапитал сократили вдвое

Фото: Мария Зверева

Правительство сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с десяти до пяти дней. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

— Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия, — подчеркнул Мишустин.

Таким образом, период рассмотрения заявления об использовании маткапитала территориальными органами Социального фонда сокращен с десяти до пяти рабочих дней.

Если территориальному органу Соцфонда требуется запросить дополнительные документы, срок рассмотрения заявлений и принятия решений по ним сокращен с 20 до 12 рабочих дней.

Закон, предусматривающий сокращение сроков рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом, вступил в силу в июне. Документ также сокращает срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления субсидии до 48 часов вместо пяти дней.

Кроме того, закон вводит беззаявительный порядок перехода права на материнский капитал к правопреемникам (отцу или детям) в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

После индексации 1 февраля 2025 года размер маткапитала составил 690,2 тыс. руб. на первого ребенка и 912,1 тыс. руб. на второго.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Материнский капитал — государственная программа финансовой поддержки семей, действующая с 2007 года и продленная до конца 2030 года. Изначально программа распространялась на семьи, в которых родился второй ребенок, однако позже ее расширили.

Средства маткапитала можно направить на образование детей, получение ежемесячных выплат (для семей с доходом ниже прожиточного минимума), социальную адаптацию детей-инвалидов или на формирование накопительной части пенсии матери.

В июне в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий выдавать материнский капитал не только на первых двоих детей, но и на третьего и последующих. Размер маткапитала на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 января 2026 года, предлагается установить на уровне около 690,3 тыс. руб., а на каждого последующего ребенка сумму увеличивать на 25%.

Рената Валеева