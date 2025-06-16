Депутаты предложили увеличивать маткапитал на каждого следующего ребенка

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина внесла на рассмотрение парламента законопроект о многократной выплате маткапитала. Предлагается выплачивать его повторно за каждого последующего ребенка, увеличивая его размер на 25% от предыдущей суммы. Текст законопроекта доступен в электронной базе Госдумы.

Согласно инициативе, с 1 января 2026 года размер маткапитала составит 690,3 тыс. рублей за первого ребенка, 862,7 тыс. рублей за второго и 1 млн рублей за третьего. Дальнейшие дети будут также приносить родителям капитал, с увеличением суммы на 25% с каждым последующим ребенком.

Сейчас маткапитал выплачивается в двух размерах: базовом и повышенном.

Автор законопроекта ожидает, что эта мера стимулирует рождаемость, в частности, приведет к увеличению количества вторых детей в период с 2027 по 2030 годы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно упрощающий получение маткапитала и ускоряющий процесс выплат.



Рената Валеева