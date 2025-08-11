Татарстан вошел в топ-10 регионов России по продажам электронного ОСАГО

За семь месяцев текущего года в республике было оформлено 556 тысяч полисов

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял седьмое место в России по количеству проданных электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) за период с января по июль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

За семь месяцев текущего года в Татарстане было оформлено 556 тысяч полисов е-ОСАГО, что составляет 2,8% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России. Общий объем продаж е-ОСАГО по стране за этот период составил 19,9 млн, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Доля проданных е-ОСАГО составляет 70% от всех проданных за этот период полисов ОСАГО, что говорит о растущей популярности онлайн-страхования среди автовладельцев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лидерами по продажам полисов электронного ОСАГО в России за семь месяцев 2025 года стали: Москва (2,1 млн полисов), Московская область (1,3 млн полисов), Краснодарский край (924 тыс. полисов) и Санкт-Петербург (838 тыс. полисов).

— Если в январе 2025 года было продано 2,4 млн полисов е-ОСАГО, то в июле количество проданных полисов е-ОСАГО достигло 3,5 млн и установило новый рекорд. Рост продаж таких полисов от начала года к июлю составил 44,8%. Увеличение продаж полисов электронного ОСАГО напрямую связано с удобством их приобретения, — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Средняя страховая премия в регионе снизилась на 9,7% — с 8,6 тыс. рублей в 2024 году до 7,7 тыс. рублей в 2025 году.

Рената Валеева