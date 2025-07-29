В Татарстане ОСАГО стало дешевле, а выплаты по нему выросли на 21%

За первое полугодие 2025 года в Татарстане было заключено 684,9 тыс. договоров автострахования, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года

Фото: Артем Дергунов

Рынок автострахования в Татарстане демонстрирует неоднозначную динамику в первом полугодии 2025 года. Согласно данным, предоставленным Российским союзом автостраховщиков (РСА) изданию «Реальное время» на основе информации из АИС Страхования, количество заключенных договоров выросло, в то время как средняя премия снизилась, а средняя выплата увеличилась.

За первое полугодие 2025 года в Татарстане было заключено 684,9 тыс. договоров автострахования, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было оформлено 633,2 тыс. полисов.

Однако стоит отметить резкий рост популярности коротких полисов. Если в первом полугодии 2024 года было заключено всего 829 краткосрочных договоров, то в первом полугодии 2025 года их количество выросло до 49,5 тысячи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средняя страховая премия в регионе снизилась на 9,7% — с 8,6 тыс. рублей в 2024 году до 7,7 тыс. рублей в 2025 году. В то же время средняя выплата по страховым случаям увеличилась на 21,3% — с 94,3 тыс. рублей до 114,4 тыс. рублей.

Напомним, что в целом по России средняя стоимость полиса ОСАГО за первое полугодие 2025 года снизилась на 5% и составила 7 278 рублей.

Рената Валеева