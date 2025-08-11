В России за сутки потушено 27 лесных пожаров

В тушении огня задействовано 1 528 человек, 175 единиц техники и 23 воздушных судна

За прошедшие сутки в России ликвидировано 27 лесных пожаров в 12 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 44 лесных пожаров в 13 регионах.

В тушении огня задействовано 1 528 человек, 175 единиц техники и 23 воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 79 воздушных судов.



В двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 60 регионах России. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

Оперативно ликвидируется 71% лесных пожаров — менее чем за сутки с момента обнаружения.

С 4 по 10 августа в Татарстане ликвидировали 61 пожар.

Рената Валеева