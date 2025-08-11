В Татарстане за прошедшую неделю в пожарах погибли три человека, на воде — семь

С 4 по 10 августа в республике ликвидировали 61 пожар

Фото: Динар Фатыхов

С 4 по 10 августа в Татарстане ликвидировали 61 пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Погибли в результате происшествий три человека, пострадали девять. Семерых человек удалось спасти сотрудникам пожарной охраны.

На водных объектах республики зафиксировали семь происшествий. Погибли семь человек, получили травмы двое. Жизни еще двоих были спасены.

Напомним, с 28 июля по 3 августа в республике было ликвидировано 78 пожаров и зафиксировано семь происшествий на водоемах. В огне тогда погиб один человек, на воде — пять.

Галия Гарифуллина