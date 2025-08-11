В Татарстане в суд направили дело против налогового инспектора по факту получения взятки и служебного подлога

В 2019—2024 годах обвиняемая получила от гражданина более 3,7 млн рублей за общее покровительство и неправомерное возмещение

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МРИ ФНС России №6 по Татарстану. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

— Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, в 2019—2024 годах обвиняемая получила от гражданина более 3,7 млн рублей за общее покровительство и неправомерное возмещение аффилированному с ним обществу с ограниченной ответственностью налога на добавленную стоимость на сумму более 8,8 млн рублей, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в докладных записках об обосновании возврата НДС из бюджета обвиняемая внесла заведомо ложные сведения о том, что из 13 объектов имущества фирмы сдаются в аренду только три.

Напомним, недавно в Татарстане задержали членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Галия Гарифуллина