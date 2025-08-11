В Татарстане задержали членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Предварительно установлено, что их незаконный доход составил 86 млн рублей, а общий оборот — не менее 1,1 млрд рублей

В Татарстане задержали членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

— Предварительно установлено, что в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств. В свою деятельность он вовлек двух знакомых женщин. Злоумышленники находили организации, которые желали воспользоваться их услугами. Юридические лица перечисляли деньги подконтрольным организатору фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Эти платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам, — рассказала она.

По словам Ирины Волк, за свои услуги члены группы просили 13—15% от полученной суммы. Их незаконный доход составил 86 млн рублей, а общий оборот — не менее 1,1 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Двое фигурантов помещены под домашний арест, третий находится под подпиской о невыезде.

— Подозреваемые задержаны при поддержке сотрудников Росгвардии. В их жилищах и офисных помещениях состоялись обыски. Кроме того, следственные действия проведены у посредников — руководителей подконтрольных организаций и лиц, которые пользовались нелегальными услугами. Изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП, средства связи, компьютерная техника, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — добавила официальный представитель МВД России.

Напомним, вчера в Мурманской области были задержаны четыре участника запрещенной экстремистской организации, каждый из которых имеет неоднократные судимости. В ходе проведенных обысков по месту жительства задержанных было обнаружено и конфисковано имущество, связанное с уголовной субкультурой.



Галия Гарифуллина