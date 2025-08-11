Компания нижегородского предпринимателя выкупает Fabergé

Сумма сделки — $50 млн

Компания Gemfields, владелица Fabergé Limited, заявила о продаже бренда фонду SMG Capital LLC. Его владельцем является уроженец Нижнего Новгорода Сергей Мосунов, следует из пресс-релиза Gemfields.

Сумма сделки достигает $50 млн. К 28 августа — дате завершения сделки — SMG Capital LLC должна выплатить Gemfields $45 млн. Оставшиеся $5 млн покупатель должен отдать в виде ежеквартальных роялти по ставке 8% от выручки Fabergé. Ожидается, что продажа не будет зависеть от регулирующих органов или каких-либо иных процедур одобрения.

— Для меня большая честь стать хранителем признанного бренда такого выдающегося мирового масштаба. Уникальное наследие Фаберже, связанное с Россией, Англией, Францией и США, открывает значительные возможности для дальнейшего укрепления своих позиций на мировом рынке предметов роскоши и расширения своего международного присутствия. Fabergé продолжит концентрироваться на ювелирных изделиях, аксессуарах и часах, и мы с нетерпением ждем возможности предоставить исключительный сервис для «Фаберже» существующим розничным и оптовым клиентам, а также тепло приветствуем новых поклонников бренда, — приводятся в релизе слова Мосунова.

Продажа завершает пересмотр бизнеса, начатый Gemfields в конце прошлого года. Группа купила ювелирную компанию в 2012 году, чтобы увеличить свой бизнес по производству драгоценных камней и использовать торговую марку для продвижения своих украшений.

Компания Fabergé, которая также производит роскошные ювелирные украшения, часы и заказные изделия, была основана Густавом Фаберже в 1842 году и наиболее известна благодаря успеху 50 ювелирных яиц, заказанных императорской российской семьей в период с 1885 по 1916 год. Русская революция положила жестокий конец деятельности Дома Фаберже, когда большевики захватили мастерские и закрыли все производство, а семья бежала.



Елизавета Пуншева