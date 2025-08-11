В России вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ
Теперь таких оснований насчитывается более 80
Сегодня в России вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ. Об этом напомнил телеграм-канал «Дума ТВ».
Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80. В их числе:
- убийство;
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда;
- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России;
- сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией;
- оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны;
- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
- неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций.
Закон не будет касаться граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе.
Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 17 июля. 31 июля его подписал президент России Владимир Путин.
