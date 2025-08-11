В России вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ

Теперь таких оснований насчитывается более 80

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в России вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ. Об этом напомнил телеграм-канал «Дума ТВ».



Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80. В их числе:

убийство;

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда;

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России;

сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией;

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны;

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций.

Закон не будет касаться граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе.

Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 17 июля. 31 июля его подписал президент России Владимир Путин.



Галия Гарифуллина