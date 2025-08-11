Новости общества

В России вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ

11:12, 11.08.2025

Теперь таких оснований насчитывается более 80

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в России вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ. Об этом напомнил телеграм-канал «Дума ТВ».

Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80. В их числе:

  • убийство;
  • публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России;
  • сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией;
  • оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны;
  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
  • неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций.

Закон не будет касаться граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе.

Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 17 июля. 31 июля его подписал президент России Владимир Путин.

Галия Гарифуллина

