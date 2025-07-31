Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за тяжкие преступления

Закон касается только лиц, получивших гражданство страны, а не граждан по рождению

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон предусматривает лишение приобретенного гражданства за широкий спектр тяжких преступлений, включая экстремизм, убийства, преступления сексуальной направленности в отношении детей, а также за действия, направленные против безопасности России.

Перечень преступлений, совершение которых может повлечь за собой лишение приобретенного гражданства, расширен на 72 состава. В частности, лишение гражданства предусматривается за:

Убийство.

Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть.

Групповое изнасилование и изнасилование с особой жестокостью.

Развратные действия в отношении двух или более лиц.

Половое сношение с ребенком в возрасте от 12 до 14 лет.

Организацию и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией.

Изготовление и оборот порноматериалов с изображениями детей.

Принуждение ребенка к действиям сексуального характера.

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Оправдание или пропаганду терроризма.

Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сотрудничество с иностранным государством против безопасности России.

Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.

Данный закон касается только лиц, получивших гражданство, а не граждан по рождению. Целью нововведений является защита национальных интересов и обеспечение безопасности государства.

Супруги, дети и родители иностранных граждан, погибших на военной службе при выполнении задач в ходе СВО, смогут обратиться за получением российского гражданства.

Рената Валеева