Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, значительно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. Об этом пишет РИА «Новости».



К перечню добавились насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, убийство, групповое изнасилование, изнасилование с особой жестокостью и другие преступления, в том числе совершенные против детей.

Ко второму чтению список был дополнен преступлениями, связанными с сексуальным насилием, развратными действиями в отношении несовершеннолетних, вовлечением в проституцию и изготовлением порнографических материалов с участием детей. Также основанием для лишения гражданства станет совершение любых других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие законопроекта «обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности».

Важно отметить, что, согласно принятым поправкам, лишение гражданства за преступления не будет касаться лиц, которые получили российское гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Это относится к жителям Крыма, Донбасса и Новороссии, ставшим гражданами России после вхождения этих регионов в состав страны.

Сардана Авксентьева вышла с предложением выдавать российское гражданство мигрантам при условии уплаты ими не менее 10 млн рублей налогов за время пребывания в России.



Рената Валеева