Четыре члена запрещенной экстремистской структуры задержаны в Мурманской области

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации

В Мурманской области сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ГУУР МВД России, региональными подразделениями ФСБ и ФСИН, а также бойцами Росгвардии были задержаны четыре участника запрещенной экстремистской организации, каждый из которых имеет неоднократные судимости. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД России.

Согласно оперативным данным, мужчина 1987 года рождения, проживающий в городе Полярные Зори и обладающий влиянием в криминальных кругах, в августе 2020 года организовал запретную группу, в которую добровольно вошли остальные арестованные лица. Участники группы активно распространяли и поддерживали идеологию и обычаи преступной среды, отвергая традиционные моральные нормы общества.

В ходе проведенных обысков по месту жительства задержанных было обнаружено и конфисковано имущество, связанное с уголовной субкультурой.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям 282.2 части 1 и 2 Уголовного кодекса «Организация и участие в деятельности экстремистской организации».

Дмитрий Зайцев