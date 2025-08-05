Депутаты предложили ЦБ внедрить систему предупреждений о переводах экстремистам

Граждане могут неумышленно оказать финансовую поддержку лицам или организациям, внесенным в перечни Росфинмониторинга или Минюста

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением о внедрении системы предупреждений о переводах денежных средств на счета лиц и организаций, признанных экстремистскими или нежелательными. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты поясняют, что граждане, совершая перевод на обычные банковские реквизиты, могут неумышленно оказать финансовую поддержку лицам или организациям, внесенным в перечни Росфинмониторинга или Минюста. Это, в свою очередь, создает риск привлечения к уголовной ответственности.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Мы предлагаем обязать банки перед совершением транзакции выводить на экран клиента автоматическое уведомление, если получатель средств находится в официальных перечнях Росфинмониторинга или Минюста, — говорится в тексте обращения.

Авторы инициативы отмечают, что банковская система уже располагает механизмами предупреждения о переводах на подозрительные счета, и предлагают расширить функционал, включив в него проверку получателей на соответствие спискам экстремистов и нежелательных организаций.

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность британской НПО Zimin Foundation*, которая, по данным ведомства, оказывает поддержку причастным к экстремизму и терроризму.



Рената Валеева