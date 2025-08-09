В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 80%

Застройщиками по республике сдано 2 млн 599 тыс. квадратных метров

Фото: Артем Дергунов

В Республике Татарстан годовой план по строительству жилья выполнен на 80%. Об этом сообщает официальный сайт правительства Татарстана со ссылкой на министра строительства региона Марата Айзатуллина. Застройщиками по республике сдано 2 млн 599 тыс. кв. м. В свою очередь, коммерческого жилья сдали только на треть от плана.

Программа социальной ипотеки выполнена на 61%. Готовы 11 из 35 домов, запланированных к сдаче в этом году.



Для профилактики производственного травматизма в регионе проходят контрольно-надзорные мероприятия. С начала года проведена 1 621 проверка, меры дисциплинарного воздействия применены к нарушителям 656 раз.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что микрорайон вблизи казанского «Теплоконтроля» ждет преображение. Согласно документации, обновление коснется шести кварталов. В их составе планируется построить новые многоквартирные дома, открыть школы и поликлиники. Что касается имеющихся объектов недвижимости, часть из них пойдут под снос.

Дмитрий Зайцев