Председатель Госдумы Володин вынес на обсуждение вопрос об отмене домашних заданий для школьников

Он уверен, из-за доступности искусственного интеллекта выполнение домашнего задания превращается в пустую трату времени

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть законопроект об отмене домашнего задания для школьников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д. Тем самым всё это порой превращается просто в пустую трату времени. Мировой опыт различен в подходах к самостоятельной работе школьников после уроков. Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что даёт ребёнку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление. Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ, — написал Володин.

По его словам, большинство его коллег-депутатов уверены, что школьники перегружены. Поэтому обратились в правительство для решения вопроса. Парламентарий предлагает активно взяться за работу уже в следующем месяце.

Дмитрий Зайцев