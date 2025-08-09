В Татарстане выросло количество людей, регулярно занимающихся спортом

По данным Татарстанстата, 66% систематически занимаются физкультурой и спортом

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане 66% жителей занимаются физкультурой и спортом на регулярной основе. Об этом сообщает Татарстанстат.

По данным ведомства, если в 2022 году доля спортивного населения составляла 58%, то к 2023 году она подросла до 63%, а по итогам 2024-го число физически активных граждан выросло еще на несколько процентов — до 66%. Таким образом, за последние три года этот процент увеличился на 8%.

скриншот статистики Татарстанстата

Напомним, что в конце 2024 года замминистра спорта Татарстана Алмаз Хусаинов отчитался о 15%-ном росте числа регулярно занимающихся спортом за последние пят лет.

Дмитрий Зайцев