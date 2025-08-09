Минобороны сообщило о ликвидации 97 украинских БПЛА за ночь с 8 на 9 августа
Почти треть из них уничтожены в Курской области
В ночь с 8 на 9 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
Среди регионов, где были сбиты дроны, — Курская, Брянская, Калужская, Тульская, Орловская, Белгородская области, а также акватория Азовского моря, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым и Московский регион.
Напомним, что сегодня, 9 августа, в Татарстане действует режим беспилотной опасности. Ограничения были введены в 00.41. Информации об изменениях режима работы республиканских аэропортов не поступало.
