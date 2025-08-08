Татарстан занял второе место в России по строительству в первом полугодии 2025 года

Снижение показателей в Татарстане связано с коррекцией высоких темпов роста прошлого года, когда республика показала увеличение на 25,5%

Фото: Артем Дергунов

Татарстан стал вторым регионом в России по объему строительных работ за первое полугодие 2025 года, выполнив работы на сумму 348,2 млрд рублей. Несмотря на снижение на 2,3%, по сравнению с прошлым годом, республика вернула себе вторую позицию, согласно исследованию компании Sherpa Group.

Лидером остается Москва с объемом строительства 955,9 млрд рублей и ростом на 11,7%. Снижение показателей в Татарстане связано с коррекцией высоких темпов роста прошлого года, когда республика показала увеличение на 25,5%.

Наибольший рост среди крупных регионов продемонстрировала Ленинградская область, где объем строительства увеличился на 47,9%, достигнув 210,4 млрд рублей. В целом по данным Росстата, общий объем строительных работ в России за первое полугодие составил 7,34 трлн рублей.

Напомним, что Татарстан может превысить план по вводу жилья в 2025 году. В республике в 2025 году планируется сдать 3,26 млн кв. м жилья, и, по словам министра строительства Марата Айзатуллина, этот план может быть не только выполнен, но и перевыполнен. На данный момент в республике уже построено 2,3 млн кв. м из запланированных на текущий год.



Анастасия Фартыгина