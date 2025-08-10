Россия против Африки: главный бой боксерского турнира в Казани
В честь Дня республики пройдет турнир по профессиональному боксу с участием топовых спортсменов из разных стран
Турнир по профессиональному боксу пройдет в Казани 29 августа в спортивном комплексе «Баскет-холл» и будет приурочен ко Дню республики. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Татарстана.
В главном поединке встретятся чемпион России 2023 года и победитель Игр БРИКС — 2024 Сергей Сергеев (SSS) с чемпионом Африки Маоно Али Дауди. В другом значимом бою сойдутся представитель лиги Top Dog FC Игорь Ионов (Имеля), имеющий рекорд 3-0 в профессиональном боксе, и спортсмен из Камеруна Чарлан Такам.
«Русский молот» — Валерий Мясников, занимающий первую позицию в рейтинге RCC, проведет поединок с мастером спорта по боксу и кикбоксингу Афигом Ягубовым. Чемпион Татарстана Тимур Арсланов проведет свой второй профессиональный бой против Ислама Кадиева — чемпиона мира по кикбоксингу.
Еще одним событием вечера станет бой представительницы Татарстана, мастера спорта международного класса Гелюсы Галиевой и чемпионки промоушена «Колизей» Сабрины Ван Дамм. Завершит программу противостояние Азамата Галиева с чемпионом России Михаилом Григоряном.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».