Россия против Африки: главный бой боксерского турнира в Казани

В честь Дня республики пройдет турнир по профессиональному боксу с участием топовых спортсменов из разных стран

Фото: Мария Зверева

Турнир по профессиональному боксу пройдет в Казани 29 августа в спортивном комплексе «Баскет-холл» и будет приурочен ко Дню республики. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Татарстана.

В главном поединке встретятся чемпион России 2023 года и победитель Игр БРИКС — 2024 Сергей Сергеев (SSS) с чемпионом Африки Маоно Али Дауди. В другом значимом бою сойдутся представитель лиги Top Dog FC Игорь Ионов (Имеля), имеющий рекорд 3-0 в профессиональном боксе, и спортсмен из Камеруна Чарлан Такам.

«Русский молот» — Валерий Мясников, занимающий первую позицию в рейтинге RCC, проведет поединок с мастером спорта по боксу и кикбоксингу Афигом Ягубовым. Чемпион Татарстана Тимур Арсланов проведет свой второй профессиональный бой против Ислама Кадиева — чемпиона мира по кикбоксингу.

Еще одним событием вечера станет бой представительницы Татарстана, мастера спорта международного класса Гелюсы Галиевой и чемпионки промоушена «Колизей» Сабрины Ван Дамм. Завершит программу противостояние Азамата Галиева с чемпионом России Михаилом Григоряном.

Наталья Жирнова