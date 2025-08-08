Бастрыкин поручил возобновить дело сироты из Казани, лишившейся жилья

Женщина, являющаяся инвалидом, на протяжении нескольких лет пыталась встать на учет для получения жилья, но получала отказы

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин распорядился вновь возбудить уголовное дело по обращению сироты из Казани, которая столкнулась с нарушением своих жилищных прав. Женщина, являющаяся инвалидом, на протяжении нескольких лет пыталась встать на учет для получения жилья, но получала отказы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2021 году ее выселили из муниципальной квартиры из-за истечения срока договора аренды. Теперь она вынуждена снимать жилье, что создает для нее финансовые трудности. Все обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Ранее в Следственном управлении по Татарстану трижды возбуждали уголовные дела по статье о халатности, но заместители прокурора района отменили эти постановления. Обжалование решений не дало результата.

Теперь Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Татарстану Руслану Султанову возобновить дело и представить отчет о ходе расследования. Исполнение этого поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Анастасия Фартыгина