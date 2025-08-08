Новости общества

15:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин поручил возобновить дело сироты из Казани, лишившейся жилья

15:04, 08.08.2025

Женщина, являющаяся инвалидом, на протяжении нескольких лет пыталась встать на учет для получения жилья, но получала отказы

Бастрыкин поручил возобновить дело сироты из Казани, лишившейся жилья
Фото: взято с телеграм-канала Следкома

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин распорядился вновь возбудить уголовное дело по обращению сироты из Казани, которая столкнулась с нарушением своих жилищных прав. Женщина, являющаяся инвалидом, на протяжении нескольких лет пыталась встать на учет для получения жилья, но получала отказы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2021 году ее выселили из муниципальной квартиры из-за истечения срока договора аренды. Теперь она вынуждена снимать жилье, что создает для нее финансовые трудности. Все обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Ранее в Следственном управлении по Татарстану трижды возбуждали уголовные дела по статье о халатности, но заместители прокурора района отменили эти постановления. Обжалование решений не дало результата.

Теперь Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Татарстану Руслану Султанову возобновить дело и представить отчет о ходе расследования. Исполнение этого поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также