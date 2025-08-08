Новости общества

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

14:54, 08.08.2025

Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого»

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».

— Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону, — говорится в кратком сообщении канала.

Подробности телефонного разговора обещают опубликовать в ближайшее время.

Напомним, что в пятницу Владимир Путин также провел телефонные разговоры с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидером КНР Си Цзиньпином, в ходе которых проинформировал их об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Лидеры стран выразили благодарность за информацию и приветствовали шаги, направленные на поиск путей разрешения конфликта на Украине.

Рената Валеева

