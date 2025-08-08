Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».
— Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону, — говорится в кратком сообщении канала.
Подробности телефонного разговора обещают опубликовать в ближайшее время.
Напомним, что в пятницу Владимир Путин также провел телефонные разговоры с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидером КНР Си Цзиньпином, в ходе которых проинформировал их об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Лидеры стран выразили благодарность за информацию и приветствовали шаги, направленные на поиск путей разрешения конфликта на Украине.
