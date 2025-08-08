Бастрыкин потребовал доклада по делу о нарушениях прав жильцов дома в Казани из-за мясного производства

В СКР поступило обращение от жильцов дома на улице Восход

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Татарстану Руслану Султанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Казани. Об этом пишет пресс-служба.

В СКР поступило обращение от жильцов дома на улице Восход. Они жалуются на незаконную деятельность коммерческой организации, арендующей нежилые помещения на первом этаже. По информации заявителей, в этих помещениях на протяжении нескольких лет осуществляется хранение, переработка и приготовление мясной продукции без необходимой разрешительной документации и с нарушением санитарных норм. Работы выполняются мигрантами.

Жители дома также утверждают, что используемое в производстве оборудование создает постоянную вибрацию, что привело к образованию глубоких трещин в стенах здания, построенного в 1966 году. Несмотря на решение суда, обязывающее компанию освободить помещения, производство до сих пор не прекращено. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов.

По данному факту СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело.



Рената Валеева