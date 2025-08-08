Рейс «Аэрофлота» из Саньи в Казань задерживается на пять часов

Фото: Рената Валеева

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU863, следующий из китайского города Санья в Казань, прибудет в столицу Татарстана с пятичасовым опозданием. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Первоначально планировалось, что самолет приземлится в Казани в 13.20, однако, согласно обновленной информации, прибытие ожидается не ранее 18.25.

Реальное время / realnoevremya.ru

Задержка прибытия повлечет за собой и задержку обратного рейса. Вместо запланированного времени вылета в 17.25 борт покинет столицу Татарстана в 19.55, на 2,5 часа позже.

Власти Татарстана рассматривают возможность открытия прямого авиарейса между Казанью и Чунцином, крупным промышленным центром на юго-западе Китая.

Рената Валеева