Казань может получить прямой авиарейс в китайский Чунцин

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер

Фото: Динар Фатыхов

Власти Татарстана рассматривают возможность открытия прямого авиарейса между Казанью и Чунцином, крупным промышленным центром на юго-западе Китая. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер в интервью РБК «Татарстан».

— Мы рассматриваем рейс в Чунцин. Это важный промышленный центр, юго-запад Китая. Там проживает более 32 млн человек. Этот маршрут может стать востребованным не только в туристическом, но и в экономическом плане, — отметил Герман Лернер, отвечая на вопрос о планах по открытию новых авиарейсов с городами Китая.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В настоящее время авиакомпания China Eastern Airlines выполняет прямые регулярные рейсы между Казанью и Шанхаем три раза в неделю. Также организуются чартерные рейсы на курорт Санья, расположенный на острове Хайнань.

Рената Валеева