Казань может получить прямой авиарейс в китайский Чунцин
Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер
Власти Татарстана рассматривают возможность открытия прямого авиарейса между Казанью и Чунцином, крупным промышленным центром на юго-западе Китая. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер в интервью РБК «Татарстан».
— Мы рассматриваем рейс в Чунцин. Это важный промышленный центр, юго-запад Китая. Там проживает более 32 млн человек. Этот маршрут может стать востребованным не только в туристическом, но и в экономическом плане, — отметил Герман Лернер, отвечая на вопрос о планах по открытию новых авиарейсов с городами Китая.
В настоящее время авиакомпания China Eastern Airlines выполняет прямые регулярные рейсы между Казанью и Шанхаем три раза в неделю. Также организуются чартерные рейсы на курорт Санья, расположенный на острове Хайнань.
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