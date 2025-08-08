В Татарстане завершен ремонт участка дороги в Елабужском районе за 55,8 млн рублей

Отремонтирован участок протяженностью 2,5 км

В Елабужском районе Татарстана завершен ремонт участка автомобильной дороги Елабуга — Лекарево — Большие Армалы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Отремонтирован участок км 12,1 — км 14,7 протяженностью 2,5 км и шириной проезжей части 6 м.

Общая стоимость работ составила 55,8 млн рублей, из которых 44,1 млн выделены из федерального бюджета, а 11,7 млн — из бюджета Татарстана.

В Заинском районе Татарстана завершен ремонт участка дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск протяженностью 1,4 км.



Рената Валеева