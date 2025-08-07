В Татарстане завершен ремонт участка дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск за 42,3 млн рублей

Из них 33,4 млн рублей выделены из федерального бюджета, а 8,9 млн рублей — из республиканского

В Заинском районе Татарстана завершен ремонт участка дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск протяженностью 1,4 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Татарстана.

Общая стоимость ремонта составила 42,3 млн рублей, из которых 33,4 млн рублей выделены из федерального бюджета, а 8,9 млн рублей — из республиканского.

На отремонтированном участке (км 72,5 — км 73,9) уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью более 11 тыс. кв. м, а также нанесена дорожная разметка. Ширина дороги составляет две полосы.

— Дороги связывают не только муниципальные районы, но и ведут к крупным городам, промышленным центрам. Именно по ним движется основной грузо— и пассажиропоток. Хорошее состояние таких дорог способствует и повышению качества жизни граждан за счет сокращения времени в пути и комфорта поездок, — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Артем Чукин.



