Новости общества

15:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани ограничат движение и парковку на улице Петербургской

13:40, 08.08.2025

Это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях

В Казани ограничат движение и парковку на улице Петербургской
Фото: Реальное время

В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях на улице Петербургской в Казани вводятся временные ограничения движения и парковки. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города. Ограничения будут действовать в несколько этапов:

1 этап (11 августа — 29 августа):

  • Ограничение движения пешеходов на улице Петербургской в районе дома №35.
  • Ограничение движения пешеходов на улице Петербургской от дома №40б до дома №40.
  • Заняты парковочные места на проезжей части в указанных зонах.

2 этап (25 августа — 29 августа):

  • Полное перекрытие проезжей части улицы Петербургской от дома №35 до дома №40б.

3 этап (28 августа — 16 сентября):

  • Ограничение движения на местном проезде между сквером и домом №40.

В связи с проведением автопробега БРИКС в Казани будут введены временные ограничения движения транспорта по одной из центральных улиц города — улице Кремлевской.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также