В Казани ограничат движение и парковку на улице Петербургской
Это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях
В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях на улице Петербургской в Казани вводятся временные ограничения движения и парковки. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города. Ограничения будут действовать в несколько этапов:
1 этап (11 августа — 29 августа):
- Ограничение движения пешеходов на улице Петербургской в районе дома №35.
- Ограничение движения пешеходов на улице Петербургской от дома №40б до дома №40.
- Заняты парковочные места на проезжей части в указанных зонах.
2 этап (25 августа — 29 августа):
- Полное перекрытие проезжей части улицы Петербургской от дома №35 до дома №40б.
3 этап (28 августа — 16 сентября):
- Ограничение движения на местном проезде между сквером и домом №40.
В связи с проведением автопробега БРИКС в Казани будут введены временные ограничения движения транспорта по одной из центральных улиц города — улице Кремлевской.
