В Казани ограничат движение по улице Кремлевской из-за автопробега БРИКС
Ограничения будут действовать с 6:00 11 августа до 16:00 12 августа
В связи с проведением автопробега БРИКС в Казани будут введены временные ограничения движения транспорта по одной из центральных улиц города — улице Кремлевской.
Ограничения будут действовать с 6:00 11 августа до 16:00 12 августа и затронут участок улицы Кремлевской от улицы Чернышевского до площади Первого Мая (в обоих направлениях). Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.
В Казани с 6 по 10 августа пройдет всероссийское соревнование по легкой атлетике «Ночная Казань». В связи с этим введут временные ограничения на движение транспорта.
