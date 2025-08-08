Российские силы ПВО сбили более 1,5 тыс. украинских БПЛА за неделю
Сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow
Российские средства ПВО за неделю сбили более 1,5 тысячи БПЛА Вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны.
Согласно сводке ведомства, «средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1 508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».
В Татарстане по решению раиса республики Рустама Минниханова увеличена единовременная выплата гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».