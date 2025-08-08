Новости общества

Российские силы ПВО сбили более 1,5 тыс. украинских БПЛА за неделю

12:57, 08.08.2025

Сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow

Фото: скриншот из видео «ATACMS РАКЕТА к РСЗО Himars и М270: что может дальнобойное оружие США? Цена, типы ракетg» с канала «ТехноВот»

Российские средства ПВО за неделю сбили более 1,5 тысячи БПЛА Вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны.

Согласно сводке ведомства, «средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1 508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

В Татарстане по решению раиса республики Рустама Минниханова увеличена единовременная выплата гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны.

Рената Валеева

