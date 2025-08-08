Прогноз: урожай пшеницы в России в 2025 году превысит прошлогодний на 2,3%

Об этом сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рыльк

Фото: Реальное время

В 2025 году в России ожидается урожай пшеницы на уровне 84,5 млн тонн, без учета новых регионов. Это на 2,3% больше, чем было собрано в 2024 году, когда урожай составил 82,6 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

— 84,5 млн тонн по России — в целом прогноз по пшенице, без учета новых регионов. В прошлом году урожай пшеницы составил 82,6 млн тонн, — заявил Рылько.

Напомним, Татарстан отправил первую партию пшеницы нового урожая на экспорт в Египет.

Рената Валеева